Gazeteci Ağırel paylaştı: İBB’nin kiralayıp AKP’ye tahsis ettiği araçların listesi

Gazeteci Murat Ağırel, 2011-2018 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce kiralanıp AKP’ye tahsis edildiği İBB Teftiş Kurulu tarafından tespit edilen araçların listesini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Eski İBB yönetimi tarafından 2011-18 döneminde 2 milyar 200 milyon lira bedelle kiralanan 827 aracın Cumhurbaşkanlığı, AKP Genel Merkezi ve il başkanlığı, Irak Devlet Başkanlığı ve bazı vakıflara tahsis edildiği İBB Teştif Kurulu’nca tespit edilip rapor halinde sunulmuştu.

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Ağırel, Yeniçağ’daki köşesinde bu araçlar arasında AKP’ye tahsis edildiği belirtilenlerin listesini paylaştı.

Liste şöyle:

Teftiş kurulunun raporuna göre tahsis edilen diğer araçların dağılımı ise şöyle: