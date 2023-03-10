Akşam Postası / 10 Mart 2023

2023 seçimleri resmen başladı
Seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılmasına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlandı. Böylece 2023 seçimleri resmen başladı.
Erdoğan imzaladı: Türkiye, 14 Mayıs’ta seçime gidiyor
YSK da açıkladı: Seçim tarihi 14 Mayıs
Cumhur ittifakından genişleme hamlesi
Seçim kararı çıktı, peki takvim nasıl işleyecek?
Pınar Gültekin’in katili Metin Avcı’ya ağırlaştırılmış müebbet
Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i öldüren Cemal Metin Avcı hakkında ‘canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme’ suçundan haksız tahrik hükümleri uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Bakan övünmüştü: ‘Logo skandalı’na soruşturma
Deprem bölgesinde çadır sıkıntısı had safhadayken Gaziantep’ten Bursa’ya yüzlerce çadır getirtilip Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) logosu yapıştırılarak Kahramanmaraş ve Hatay’a gönderilip gönderilmediğine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Millet ittifakında ekonomiye Babacan düşünülüyor; MB için ‘genç aday’ hazır
Millet ittifakında 14 Mayıs’ta seçimlerin kazanılması halinde Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini üstlenebilir.
HDP, kapatma davasının ertelenmesi için yeniden başvuracak
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması için yeniden başvurulacağını kaydetti.
Buldan eski eş genel başkanları hatırlattı: Biz hazırız
Erdoğan artık telif ödeyerek ‘yürüyecek bu yollarda’
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, mitinglerinde kullandığı ‘Bana her şey seni hatırlatıyor’ şarkısının bestecisi Selçuk Maner’e tazminat ödeyecek.
CHP de Kılıçdaroğlu’na suikast duyumları alıyormuş
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik suikast duyumları aldıklarını söyledi. Özel, bundan güvenlik güçlerinin de haberinin olduğunu belirtti.
Ümit Özdağ, ‘ata ittifakı’nı açıklayacak
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, beş partiden oluşan ‘ata ittifakı’nı yarın düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacak.
Erdoğan ‘unuttu’: Deprem bölgesine üçüncü gün gitmişti
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim kararını imzaladığı konuşmasında ikinci gün deprem bölgesine gittiğini iddia etti. Ama Erdoğan, depremin üçüncü günü Kahramanmaraş’taydı.