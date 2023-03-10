Ümit Özdağ, ‘ata ittifakı’nı açıklayacak

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, beş partiden oluşan ‘ata ittifakı’nı yarın düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacak.
Özdağ, yarın saat 14:00’te parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
Toplantıda Zafer Partisi’yle birlikte Adalet Partisi, Doğru Parti, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi’nden oluşan ‘ata ittifakı‘ kamuoyuyla paylaşılacak.
‘Ata ittifakı’nın cumhurbaşkanı adayının önümüzdeki günlerde duyurulacağı belirtildi.
Özdağ, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin ‘ittifak’tan WhatsApp mesajıyla ayrıldığını duyurmuştu.