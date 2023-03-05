Muharrem İnce, ittifaktan WhatsApp mesajıyla ayrılmış

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin ‘ittifak’tan WhatsApp mesajıyla ayrıldığını duyurdu.

Fotoğraf: Memleket Partisi

Memleket Partisi, Zafer Partisi, Doğru Parti ve Adalet Partisi bir süredir ittifak içindeydi.

Ancak Zafer Partisi’nin adaylık için yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çağrı yapması sonrasında İnce, ittifaktan ayrıldı.

Özdağ’a göre İnce, kararını ‘WhatsApp mesajı’yla iletti.

Özdağ, Kayseri Kent Türk TV’de katıldığı canlı yayında şunları söyledi: ”Sayın İnce 24 saat önce ‘Ben bu ittifaktan çekiliyorum, hakkınızı helal edin’ diye dört genel başkanın bulunduğu gruba mesaj attı.”

İnce katıldığı canlı yayında kimsenin yedek aday olmadığını belirtip “Sayın Özdağ bir partinin genel başkanı, ben de öyleyim. Mansur Yavaş da başka bir partinin belediye başkanı. Ben bunu siyasi nezaketsizlik olarak görürüm, doğru değil bu. Sen partiyi niye kurdun o zaman? Belediye önüne bizi davet ediyor, benim belediyede işim yok” demişti.