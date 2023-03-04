Ümit Özdağ, Mansur Yavaş’a çağrısını geri çekti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yaptıkları ‘aday olun’ çağrısını geri çektiğini duyurdu.

Mansur Yavaş ve Ümit Özdağ. (Fotoğraf: AA/Reuters)

Özdağ, Nisan 2022’den beri Yavaş’a adaylık çağrısında bulunuyordu ama çağrıya cevap alamıyordu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de dün altılı masadan kalkmış ve Mansur Yavaş’la Ekrem İmamoğlu’na adaylık çağrısında bulunmuştu. Sonrasında Özdağ da çağrısını yineleyerek yurttaşları pazar günü Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin önüne çağırmıştı.

İmamoğlu ve Yavaş’sa CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında yer aldı.

Özdağ da bunun üzerine adaylık çağrısını geri çektiğini duyurdu.

Twitter hesabından videolu mesaj paylaşan Özdağ şunları söyledi:

* Türk halkına çağrıda bulunduk. Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde (pazar günü) toplanarak Mansur Yavaş’ı göreve davet edin dedik. Halk kendi adayını göstersin istedik.

* Ne yazık ki Mansur bey halkın bu talebini göstermesini beklemeden, esas bağlılığını Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve Türk milletine göstermesi gerekirken göstermedi ve Kemal Kılıçdaroğlu’na bağlılığını bir kez daha ifade etti.

* Biz de dünkü davet geri çekiyoruz. Buradan sayın Mansur Yavaş’a sesleniyorum. Size duyulan güvene, sevgiye ihanet etmeye hakkınız yoktur. Gerçekten büyük bir hayal kırıklığı yaratıyorsunuz keşke böyle yapmasaydınız.