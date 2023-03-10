İstanbul Tabip Odası’ndan Diken muhabiri Mesude Erşan’a ödül

Diken muhabiri Mesude Erşan, İstanbul Tabip Odası 2023 Dr. Ali Özyurt Basında Sağlık Ödülü’ne layık görüldü. Erşan’ın ‘Türkiye’de hekimlik yapmaktansa İsviçre’de kebapçıda çalışıyor’ başlıklı haberi İnternet Haber-Araştırma Övgüye Değer Haber Jüri Özel Ödülü’nü aldı.

Ödül jürisi, Sibel Güneş (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti), Nuray Karagöz (Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği) Dilek Dindar (görsel medya temsilcisi), Sevda Karaca (yazılı medya temsilcisi), Dr. Ertuğrul Oruç’tan (İstanbul Tabip Odası) oluştu.

Jüri Erşan’a ödülü‘“Halkın gözünde hekimlik mesleğinin değersizleşmesi, yok sayılması, gelecek ve maddi kaygılar, sıkıntılara rağmen idari açıdan huzurlu bir ortamdan giderek uzaklaşılması ve sağlık sistemindeki sorunlardan kaynaklı her geçen yıl artan hekim göçünü somut hikâye üzerinden aktarımı sebebiyle’ verdi.

Adına ödül verilen Dr. Ali Özyurt, öğrencilik yıllarından itibaren İstanbul Tabip Odası’nın her ve Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çeşitli kademelerinde görev yapmıştı. TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi olan Özyurt 16 Ocak 2020’de henüz 57 yaşındayken yaşamını kaybetmişti.

Dr. Ali Özyurt Basında Sağlık Ödülü ayrıca, Eylem Nazlıer (Evrensel Gazetesi), Vural Nasuhbeyoğlu (Evrensel Gazetesi), İsmail Arı (BirGün Gazetesi), Nilay Örnek (postcast), Meral Danyıldız (Artı TV), Çiğdem Toker, Kübra Kırımlı (Evrensel TV), karikatürist Sefer Selvi, (Evrensel Gazetesi), araştırmacı-yazar Uğur Şahin Umman’a (İletişim Yayıncılık) verildi.