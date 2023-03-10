Erdoğan artık telif ödeyerek ‘yürüyecek bu yollarda’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, mitinglerinde kullandığı ‘Bana her şey seni hatırlatıyor’ şarkısının bestecisi Selçuk Maner’e tazminat ödeyecek.

Erdoğan, ‘Bana her şey seni hatırlatıyor’ şarkısını çok seviyor. (AA)

Erdoğan’ın hemen hemen her seçim mitinginde ve farklı toplantılarda kullandığı şarkı, uzun yıllardır dava konusu oluyordu.

Şarkının bestecisi Selçuk Maner, 2014’te AKP’ye noter kanalıyla ihtar göndermiş ancak partiden bir yanıt alamamıştı.

Maner, şarkısının 2014 seçimlerinde de kullanılması üzerine bu kez 12 yıl süreyle izinsiz kullanım nedeniyle 900 bin liralık maddi tazminat davası açmıştı.

Yaklaşık dokuz yıldır devam eden davanın ilk aşaması İstanbul 4’üncü Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’nde görülmüştü.

AKP reddetmişti

AKP bu aşamada, eserin ‘şarkı’ olarak seçimlerde kullanılmadığını, sadece sözlerinin Erdoğan tarafından kullanıldığını, bu nedenle şarkının söz yazarı Aşkın Tuna’ya telif ödendiğini belirterek davanın reddini istemişti.

Fikri Sınai Haklar Mahkemesi de AKP’nin şarkının sözlerini kullandığını bestesiyle beraber kullanmadığını ileri sürerek davayı reddetmişti.

Besteci Maner, Fikri Sınai Haklar Mahkemesi’nin ikinci kararına da itiraz ederek istinafa gitti. Böylelikle dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16’ncı Hukuk Dairesi’ne (istinaf) geldi.

Kısa Dalga’dan Ersan Atar’ın haberine göre yaklaşık bir ay önce, dosyayı yeniden karara bağlayan daire, şarkının bestecisi Selçuk Maner’e de telif ödenmesi gerektiğini belirterek yerel mahkemenin kararını kaldırdı.

Tazminatı yerel mahkeme belirleyecek

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin ‘kaldırma‘ kararı, yargılamayı yürüten İstanbul 4’üncü Fikri Sınai Haklar Mahkemesi’ne gönderildi.

Buna göre Fikri Sınai Haklar Mahkemesi artık bu aşamadan sonra AKP’nin, Besteci Selçuk Maner’e ödemesi gereken tazminat miktarını hesaplayarak bir hüküm oluşturacak.

CHP’ye katılmıştı

Bu dava sırasında sürekli adı geçen şarkının söz yazarı Aşkın Tuna, geçen kasımda CHP’ye katılmıştı.

İletişim Başkanlığı, geçen yıl Erdoğan’ın doğumgünü 26 Şubat’ta şu videoyu yayınlamıştı: