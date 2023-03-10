Erdoğan ‘unuttu’: Deprem bölgesine üçüncü gün gitmişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim kararını imzaladığı konuşmasında ikinci gün deprem bölgesine gittiğini iddia etti. Ama Erdoğan, depremin üçüncü günü Kahramanmaraş’taydı.

Erdoğan depremin üçüncü günü Kahramanmaraş’a gitmişti. Fotoğraf: AA

Türkiye 6 Şubat sabah saatlerinde Kahramanmaraş’tan gelen deprem haberiyle sarsıldı. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak belirlenen depremin büyüklüğü 7,7’ydi. Bu depremin dokuz saat sonrasında AFAD, saat 13:24’te Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Erdoğan ilk gün saat 13:04’te konuşarak hayatını kaybedenlerin sayısına dair bilgi verdi. Bunun ardından Erdoğan, 25 saat herhangi bir açıklama yapmadı.

İkinci gün, 25 saatlik sessizliğin sonunda Erdoğan Beştepe’den açıklama yaparak deprem bölgesine gideceğini açıkladı.

Üçüncü gün Kahramanmaraş kent merkezinde gelişinden kısa süre önce kurulan çadır kenti ziyaret etti.

Ancak bugün seçim kararını açıklayan Erdoğan, deprem bölgesine kaçıncı gün gittiğini ‘unutarak’ muhalefetin eleştirilerine şöyle karşılık verdi: ”Ana muhalefetin bazı temsilcilerinin garip garip konuşmasını dinliyorum. İlk gün bakan arkadaşlarım tamamıyla deprem bölgesindeydi. Ben de hemen ikinci gün deprem bölgesine ulaştım.”