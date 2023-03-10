Buldan eski eş genel başkanları hatırlattı: Biz hazırız

Seçimlerin 14 Mayıs’ta resmi olarak açıklanmasının ardından HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partinin eski eş genel başkanlarını da hatırlatarak “Biz hazırız” diye yazdı.

HDP eş genel başkanları. (HDP)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün saat 14:10’da kameraların karşısına geçerek seçim kararını imzaladı. Karar mükerrer sayılı Resmi Gazete’de 14:46’da yayımlandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener de cumhurbaşkanlığı ve yeni dönem milletvekilliği seçimlerinin 14 Mayıs’ta yapılamasına karar verdiklerini açıkladı. Yener, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda sandığa 28 Mayıs’ta yeniden gidileceğini kaydetti.

Buldan: Biz hazırız

Buldan, partisinin tutuklu eski eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın beraber oldukları bir fotoğrafla kendisi ve Mithat Sancar’ın fotoğrafını paylaştı. Buldan paylaşıma “Biz hazırız” yazdı.