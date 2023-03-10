Çadırların logo için deprem bölgesinden Bursa’ya gönderilmesine soruşturma

Deprem bölgesindeki çadırların MEB logosu basılması için Bursa’ya gönderildiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Eğitim-İş Bursa Şubesi, deprem bölgesindeki çadırların satın alınarak Bursa’ya getirildiğini ve burada MEB logoları basılan malzemelerin tekrar deprem bölgesine gönderildiğini öne sürmüştü.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iddiaya ilişkin yazılı açıklasınmada, yaklaşık bir ay önce eski il milli eğitim müdürü Serkan Gür ve diğer bazı personel hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığını belirtti.

Deprem bölgesinden alınan çadırların logo basılması, kalite ve yangın dayanıklılık gibi testlerinin yapılması için Bursa’ya getirildiği ve yeniden bölgeye gönderildiğine ilişkin iddia hakkında da ayrı bir soruşturma başlatıldığını duyuran bakanlığın açıklaması şöyle:

“Kovid-19 sürecinde canla başla çalışarak ihtiyaç duyulan ürünleri üreten meslek liselerimiz, öğretmeninden idari personeline tüm eğitim çalışanlarımız, yaşanan deprem felaketinin hemen ardından ekmek üretiminden sıcak yemek hizmetine, uyku tulumundan hijyen maddesi üretimine birçok alanda görev alarak depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışmıştır. Eğitim çalışanlarımız ile öğrencilerimizin bu özverili çalışmalarına, verdikleri emeklere kimsenin leke sürmesine asla izin verilmeyecektir. Bakanlığımızca titizlikle yürütülen soruşturmalar tamamlandığında kamuoyuna bilgi verilecektir.”