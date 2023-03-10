Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Depremzedelere kredi faizini yükseltmeleri tam bir facia” dedi.

Görsel: FOX

Deprem bölgesi Kahramanmaraş’tan FOX’un Orta Sayfa programına bağlanan Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Evde siyaset konuşmam. Aday olduktan sonra çocuklarım arayıp tebrik etti.

*Deprem bölgesini hiç unutmadım. Büyükşehir belediye başkanlarımız da çalışıyor. Her ilde bir belediye çalışıyor.

*Her çadırda bir psikolog olması lazım. Keşke MEB böyle bir görev üstlense. Çadırlarda eğitim gören çocuklarımıza psikolojik destek çok iyi olur.

*Bu seyahatimin özünü iş dünyası oluşturuyor. İş dünyasıyla, sanayiciyle, çiftçiyle bir araya geldim. Neyi dillendirmem gerektiğini sordum.

*Malatya’da çok sayıda vatandaşımızın, ustabaşı, mühendis gibi nitelikli personelin kenti terk etmesi nedeniyle eleman sıkıntısı çekildiği söylendi.

*Dönmelerini istiyorsan onlara bazı pozitif ayrımcılıklar sağlamamız lazım.

*Bir hayvan üreticisi “Süt üretiyoruz ama sütü alacak kimse kalmadı” dedi. Et ve Süt Kurumu şu anda çiftçinin sütünü alamıyorsa, Allah aşkına ne zaman alacak? Yüksek bir bedelle almalı. O zaman yem de alırlar hayvanlarına.

*Esnaf çalışabileceği bir mekan istiyor. 100-150 mekanlık bir yer için belediyeyle konuşun. Belediye başkanı arkadaşlarım bunu yapabilir. Burada ABB başkanımız Mansur Yavaş’la beraberiz.

*Nitelikli elemanın deprem bölgesine dönmesi vatandaşların en büyük arzuları.

*Normalde TMO’nun elde kalan kayısıları alması gerekir. Mansur başkan, Malatya’da protokol imzaladı. Elde kalan kayısıları alacak. Ankara’da bunlara belli yerler ayıracak ve

*Bize yer göstersinler esnafa binaları bir ayda tedarik ederiz. Kahramanmaraş’ta insanlar sokakta tezgah açmışlar.

*AKP’nin devlet yönetiminde şeffaflığı değil gizliliği esas aldığını bilen birisiyim. Devlet yönetiminin şeffaf olması lazım çünkü devleti yöneten kadrolara aylığı vatandaş veriyor. Her verginin hesabını siyasal iktidar vatandaşına vermek zorundadır.

*Faizi yükseltmeleri tam bir facia. Kredi vereceksiniz, faiz almamanız gerekiyor. Eğer kredi almışsa zaten dükkan çökmüş vaziyette banka bu parayı nasıl alacak? Hem ana parasını hem de faizini silmek zorundasınız.

*Beşli çeteye bunu yapmıyorsunuz ama. Gelince, garibana bunları yapıyorsunuz.

*Akıl dışı bir politika. Bu, yönetemediklerini gösteriyor. Mesele bina yapmakla, temel atmakla bitmiyor. Mesele insan insan. İnsanın yaşayabileceği bir ortam. Esnaf satış yapabileceği bir ortam ister.

*Pek çok sorunu bir arada ele alıp akılcı politikalarla çözmek lazım. Bunların tamamını değiştireceğiz. Yeter ya!

*(Adıyaman valisinin istifa etmesi) “Olağan karşıladım. 50 bine yakın insan öldü, kimse istifa etmedi bari ben istifa edeyim deme erdemini” göstermiştir. 50 bin kişi istifa etti bir Allah’ın kulu sorumluluk almadı ya! 50 bin kişinin ölümünden kim sorumlu?