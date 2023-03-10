Pınar Gültekin’in katili Metin Avcı’ya ağırlaştırılmış müebbet

Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i öldüren Cemal Metin Avcı hakkında ‘canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme’ suçundan haksız tahrik hükümleri uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Katilin kardeşi Mertcan Avcı hakkındaysa ‘suç delilerini gizleme, değiştirme ve yok etme’ suçunda dört yıl hapis cezası verildi.

Metin Avcı

Muğla’da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, 2020 temmuzunda 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmüştü. Cemal Metin Avcı, ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek’ten tutuklu, kardeşi Mertcan Avcı’ysa ‘canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak’ten tutuksuz yargılanıyordu.

Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 20 Haziran 2022’de görülen davanın 13’üncü duruşmasında mahkeme heyeti, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Cemal Metin Avcı’ya haksız tahrik indirimi uygulayarak cezasını 23 yıla indirmişti. Kardeşi Mertcan Avcı’ysa beraat etmişti.

Gültekin ailesinin kararı istinafa taşıması üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Ceza Mahkemesi, davanın yeniden görülmesine karar vermişti.

İki ismin yargılanmasına İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Ceza Dairesi’nde bugün devam edildi.

Pınar Gültekin’in avukatı Rezan Epözdemir, sanığın öldürme eylemini tek başına işlemesinin mümkün olmadığını belirterek, diğer sanıkların da cezalandırılmasını, haksız tahrik ve diğer indirimlerin uygulanmaması gerektiğini söyledi.

Sanık Metin Avcı ise kendini şu sözlerle savundu: “Tamam Allah rahmet eylesin ama olan bana oldu. Ben rezil oldum, karım boşadı gitti başkasıyla evlendi, işimi kaybettim, herkes duydu, ben ne olacağım?”

Mertcan ve Cemal Metin Avcı. (Fotoğraf: Arşiv)

Davada sanık Cemal Metin Avcı hakkında ‘canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme’ suçundan haksız tahrik hükümleri uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı hakkında ‘suç delilerini gizleme, değiştirme ve yok etme’ suçunda dört yıl hapis cezası verildi.

Avcı’nın annesi, babası, eski eşi ve iş ortağı ise beraat etti.