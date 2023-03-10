Nagehan Alçı’nın ‘dönüş’ü Twitter’ın dilinde: Hiçbir ankete Nagehan kadar güvenmem

Yıllarca iktidarın politikalarını savunan gazeteci Nagehan Alçı, bugün ‘zulümleri alkışlayan bir AKP’den yana olamayacağını’ diye yazınca sosyal medyanın gündeminde ilk sıraya kadar yükseldi.
“Şu hayatta hiçbir ankete Nagehan’ın gemiden atlama içgüdüsü kadar güvenmiyorum” diyen de var, sinemacı Şahan Gökbakar gibi duygu ve düşüncelerini kelimelere dökemeyen de.
Tabii tutuklu HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın 2016’da yaptığı konuşma da ilk hatırlananlardan: “Göreceksiniz, gemiyi en baştan bunlar terk edecek. Erdoğan gelmiş geçmiş en despot liderdi diyecekler. Bu yalaka tayfasından daha fazla Erdoğan’a saldıran kimseyi bulamayacaksınız. Sizden ricam o gün geldiğinde bu alçakarı asla affetmeyin.”
Nagehan Alçı bugün köşesinden şöyle yazmıştı: “Ben Osman Kavala gibi pırıl pırıl insanlara zulmeden, festivalleri ve konserleri yasaklayan, rakiplerine siyasi yasak getiren, militarist söylemlerde bulunan bir siyasi tarafta bulunamam. Bu zulümleri alkışlayan bir AK Parti’den yana olamam.”
Gün boyu Twitter’da bu yazı hakkında yazılanlardan bir seçki…