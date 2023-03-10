Nagehan Alçı’nın ‘dönüş’ü Twitter’ın dilinde: Hiçbir ankete Nagehan kadar güvenmem

Yıllarca iktidarın politikalarını savunan gazeteci Nagehan Alçı, bugün ‘zulümleri alkışlayan bir AKP’den yana olamayacağını’ diye yazınca sosyal medyanın gündeminde ilk sıraya kadar yükseldi.

“Şu hayatta hiçbir ankete Nagehan’ın gemiden atlama içgüdüsü kadar güvenmiyorum” diyen de var, sinemacı Şahan Gökbakar gibi duygu ve düşüncelerini kelimelere dökemeyen de.

Tabii tutuklu HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın 2016’da yaptığı konuşma da ilk hatırlananlardan: “Göreceksiniz, gemiyi en baştan bunlar terk edecek. Erdoğan gelmiş geçmiş en despot liderdi diyecekler. Bu yalaka tayfasından daha fazla Erdoğan’a saldıran kimseyi bulamayacaksınız. Sizden ricam o gün geldiğinde bu alçakarı asla affetmeyin.”

Görsel: Şahan Gökbakar

Nagehan Alçı bugün köşesinden şöyle yazmıştı: “Ben Osman Kavala gibi pırıl pırıl insanlara zulmeden, festivalleri ve konserleri yasaklayan, rakiplerine siyasi yasak getiren, militarist söylemlerde bulunan bir siyasi tarafta bulunamam. Bu zulümleri alkışlayan bir AK Parti’den yana olamam.”

Gün boyu Twitter’da bu yazı hakkında yazılanlardan bir seçki…

La nooluyor? Ümmet şaşkın bu dönme hızına! 😎 https://t.co/9cdpybh0TS — Atilla Taş (@AtillaTasNet) March 10, 2023

Belediye Meclis toplantımızda Ak Partili bir meclis üyesi Nagehan Alçının Millet İttifakı saflarına geçtiğini söyledi. O dönmüşse bu iş bitmiştir. Geliyor gelmekte olandan dedik zaten gelmiş kokuyu alan.😀 pic.twitter.com/T6UkMP8F7r — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) March 8, 2023

Şu hayatta hiçbir ankete Nagehan’ın gemiden atlama içgüdüsü kadar güvenmiyorum. https://t.co/E65lLaEcKn — Aybike Mergen (@aybikemutluer) March 10, 2023

SEÇİMDEN SONRA BİZLERE AKP Lİ DER BUNLAR!!!



Yok Nagehan Alçı!

Bu sefer HAYIR!

21 yıldır yapılanlar UNUTULMAYACAK!

Herkes yaptıklarının hesabını toplum ve yargı önünde verecek!



Bu sefer yapılanları kimse UNUTMAYACAK! https://t.co/MDpTYmNTpk — Memetcan (@MemetcanBiber) March 10, 2023

Nagehan Alçı: "Ben zulümleri alkışlayan bir AK Parti’den yana olamam."



Selahattin Demirtaş: "Dönmek, dönüş yapmak onların tarzı. Etrafında bulunan gazeteciler gemiyi en başta terk edecekler" pic.twitter.com/gjfFKDPSwh — Seyit Tosun (@SeyitTosun83) March 10, 2023

Nagehan Alçı’nın son yazdıklarına bakarken ben. Temsili. https://t.co/6xPkQPk0Uu — Metin Solmaz (@metinsolmaz) March 10, 2023

Nagehan Hanım lütfen yavaş dönün, ümmet yetişemiyor… https://t.co/m1jLBQXc4h — can gurses (@canitti) March 10, 2023

"Nagehan Alçı ne derse desin karşıyım" demek kolay. Doğruyu söylemek söyleyenin kimliğine göre zaaf halini alırsa sonsuza dek 50-50 bölünmüş bir toplum oluruz. Doğruda buluşmak için doğruya geleni buyur etmek gerek. Bu, hatalarını silmek demek değil. Doğruda konsolidasyon gerek. https://t.co/rqaqvSAIN4 — Gönenç Gürkaynak (@GurkaynakGonenc) March 10, 2023