Akşam Postası / 1 Şubat 2023

Erdoğan, Meclis’e gelmeyen AKP’lilere sert çıktı: Aldığınız maaşlar haramdır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelere katılmayan AKP’li vekillere sert çıktı: “Ben de onlara hakkımı helal etmiyorum. Aldığınız maaşlar haramdır bunu da böyle bilin.”

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘Organize İşler’li yanıt: Hani bir şarkı vardı…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine ‘yeni lakap bulan’ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘Organize İşler’ filminden bir sahneyle yanıt verdi: “Ey beşli çeteler, hani bir şarkı vardı…”

HDP adayının eli kulağında

HDP cumhurbaşkanı adayını bu hafta açıklayabilir.

Kılıçdaroğlu’na suikast tehditleri nerden çıktı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü grup toplantısında kendisine suikast ihbarları geldiğini duyurdu. Kılıçdaroğlu bu ihbarlara sebep olarak hazineden sermaye gruplarına aktarılan 418 milyar dolara ilişkin açıklamalarını gösterdi.

Gültekin Uysal, çocuk istismarını hakaret olarak kullandı; paylaşımına tepki yağdı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın ‘çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi’yle hareket ettiğini söyleyen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal sosyal medyada infial yarattı. Uysal, paylaşımını kısa sürede sildi.

Kanada, vatandaşlarını uyardı: Türkiye’de her an bir terör saldırısı olabilir

Kanada hükümeti, ‘Türkiye’de her an bir terör saldırısı olabileceğini’ kaydederek vatandaşlarını uyardı.

‘HDP’ye üç bakanlık’ iddiası: Oluç’a göre yalan AKP’li Mücahit Birinci’nin fıtratı

HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, HDP’nin ‘altılı masayla üç bakanlık için pazarlık yaptığını’ iddia eden AKP MYK üyesi Mücahit Birinci’yi yalanlayarak tepki gösterdi.

EYT’de bir günle 17 yıllık emeklilik farkı oluşuyor

Sosyal güvenlik uzmanı İsmail Sevinç, iktidarın EYT düzenlemesiyle yalnızca bir günle 17 yıllık emeklilik farkı oluştuğunu söyledi.

İstanbul’da enflasyon baz etkisiyle yüzde 79,68: Aylık fiyat artış serisi 43 aya çıktı

İstanbul’da enflasyon baz etkisiyle ocakta aylık yüzde 5,94, yıllık yüzde 79,68 oldu.

Yönetmelik çıktı: İktidar üç kuruşluk ilan için haber sitelerinden neler istiyor neler…

Diken’in Biz almayalım, mersi: İktidar üç kuruşluk ilan için neler istiyor neler…başlığıyla duyurduğu Basın İlan Kurumu’nun (BİK) haber sitelerini ilan verme koşullarını düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı.

2023’ün ilk ayında 251 hekim yurt dışı için belge aldı

2023’ün ilk ayında da hekim göçü durmadı. Ocakta 251 hekim, Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) gidecekleri ülkelere sunmak üzere iyi hal belgesi talep etti.

Goldman Sachs ve JP Morgan’ın öngörüsü: Türkiye’de seçim sonrası faizler artacak

ABD merkezli yatırım bankaları JP Morgan Chase & Co. ve Goldman Sachs, Türkiye’de seçimler sonrasında politika faizinin yüzde 30’un üstüne çıkmasını bekliyor.

Düşüş sonrası borsada beş hisseye tedbir

Satışların sürmesinin ardından Borsa İstanbul, beş şirketin hisselerine tedbir kararı aldı.