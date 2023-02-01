Fed’den 16 yılın en yüksek faizi

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti.

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Fed’in açıklamasında, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Böylece 16 yılın en yüksek faiz kararı alınmış oldu.

AA’nın haberine göre Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulandı.

Açıklamada son göstergelerin harcama ve üretimde ılımlı bir büyümeye işaret ettiği belirtilerek, istihdam artışlarının son aylarda güçlü olduğu ve işsizlik oranının düşük kalmaya devam ettiği kaydedildi.

Fed’in açıklamasında, “Enflasyon bir miktar azaldı ama hala yüksek kalmaya devam ediyor” değerlendirmesi dikkati çekti.

Komitenin enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olduğu vurgulanan açıklamada, “Rusya-Ukrayna Savaşı çok büyük insani ve ekonomik zorluklara neden oluyor ve artan küresel belirsizliğe katkıda bulunuyor” dendi.

ABD’de yüksek enflasyon karşısında geçen yıl varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, geçen yıl mart toplantısında 25 baz puan artışla 2018’den bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı almıştı.

Artışa Mayıs’ta başlanmıştı

Fed, geçen yıl mayıs toplantısında 50 baz puanla 2000 yılından bu yana en hızlı faiz artışını yapmasının ardından, haziran toplantısında 75 baz puanla 1994’ten bu yana en güçlü faiz artırımına gitmiş, temmuz, eylül ve kasım toplantılarında da politika faizini aynı oranda artırmıştı.

Geçen yıl art arda dört toplantısında 75 puanlık faiz artırımına giden Fed, geçen yılın son toplantısında 50 baz puanlık artışa giderek faiz artış hızını yavaşlatmaya başlamıştı.

Son artışla birlikte Fed, politika faizini 2007’den bu yana kaydedilen en yüksek aralığa çıkardı.

Banka, faiz oranını geçen yıl mart ayından bu yana toplam 450 baz puan artırmış oldu.

ABD’de enflasyon geçen yıl haziranda yıllık yüzde 9’la 1981’den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak geçen yıl aralık ayında yüzde 6,5’e gerilemişti.