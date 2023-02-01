‘HDP’ye üç bakanlık’ iddiası: Oluç’a göre yalan AKP’li Mücahit Birinci’nin fıtratı

HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, HDP’nin ‘altılı masayla üç bakanlık için pazarlık yaptığını’ iddia eden AKP MYK üyesi Mücahit Birinci’yi yalanlayarak tepki gösterdi.

Mücahit Birinci ve Saruhan Oluç. (AA-HDP)

‘Kendisine bazı bilgiler geldiğini’ iddia eden AKP’li Birinci, “Bazı bilgiler geliyor: HDP’nin masayla sıkı bakanlık pazarlığı içinde olduğuna dair. HDP’nin üç bakanlık talebi olduğu söyleniyor. Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı. Kabus gibi…” diye yazdı.

Birinci’nin bu iddiası inandırıcı bulunmayıp tepki çekse de HDP sessiz kalmadı.

HDP’li Oluç, Birinci’ye verdiği yanıtta şunları yazdı: “Koskoca bir yalan. Yalan söylemek bunların fıtratında var. Hiç kimseyle herhangi bir bakanlık pazarlığı yapmadık, yapmayız. Herkesi kendileri gibi siyasi etikten yoksun sanıyorlar.”