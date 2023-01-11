HDP’li Oluç’tan Yargıtay başsavcısına tepki: Soylu gibi konuşuyor

HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin’in partileri hakkındaki kapatma davasına ilişkin açıklamasına tepki göstererek, “Soylu gibi konuşuyor” dedi.

Fotoğraf: HDP

Yargıtay Başsavcısı Şahin, HDP’nin kapatılması için açılan davada sunduğu savunmaya ilişkin AYM önünde konuşmuştu. Şahin, ‘Diyarbakır ailelerine katılımı’ HDP’nin ‘terörle ilişkisine’ ispat olarak sunmuştu.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Genel Kurul’da konuşan HDP’li Oluç, Şahin’e tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

“Yargıtay başsavcısının görevi mi basın açıklaması yapmak? Değil ama yapıyor ve basın açıklamasında adeta Süleyman Soylu gibi konuşuyor. Soylu dili, üslubu aynı, aynı dil ve üslup. Sanki grup toplantısı yapıyor. Ona öneriyoruz; bak, üstündeki cübbeyi çıkar, gel karşımıza siyaset tartışalım. Öyle üstüne cübbe giyip, kapatma davası açıp, yargıdaki vesayeti, siyaseti dizayn etmek için kullanarak olmaz. Yargıda kurulmuş olan vesayeti kullanarak siyaseti dizayn etme çabasıyla olmaz o iş, olmaz. Giyeceksin siyasetçi elbisesini, geleceksin karşımıza tartışacağız seninle, o günleri de göreceğiz, biliyoruz.”