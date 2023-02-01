Erdoğan, Meclis’e gelmeyen AKP’lilere sert çıktı: Aldığınız maaşlar haramdır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelere katılmayan AKP’li vekillere sert çıktı: “Ben de onlara hakkımı helal etmiyorum. Aldığınız maaşlar haramdır bunu da böyle bilin.”

Erdoğan konuşmasında seçim sonrası için restorasyon mesajı verdi: ”Seçimlerin ardından yeni yönetim sistemimizin ilk dönemindeki tecrübelerin ışığında sistemi daha ileriye taşıyacak restorasyonları da yine meclisimizle birlikte yapmayı umut ediyoruz.”

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Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* (Altılı masaya) ‘Olağanüstü hal kararnameleri iptal edeceğiz’ diyerek kamudan uzaklaştırılan kapı arkası ortakları PKK’lılara ve FETÖ’cülere selam veriyorlar.

* Tamam, cumhurbaşkanı adayını belirlemekte tembellik ediyorsunuz bari vaatlerinizi oluştururken azıcık ders çalışsaydınız.

* Madem ‘Bay Kemal’ bu ifadeyi o kadar sevdi, öyleyse bundan sonra kendisine kullanacağı yeni sloganını da vereyim: Bay bay Kemal.

* Madem ‘Bay Kemal’ bu ifadeyi o kadar sevdi, öyleyse bundan sonra kendisine kullanacağı yeni sloganını da vereyim: bay bay Kemal.

* Milletimiz 14 Mayıs’ta bir kez daha bu yağmacılara ‘yeter’ diyecek; sözün de kararın da kendisine ait olduğunu ortaya koyacağı iradeyle gösterecektir.

* Bay Kemal hiç üzülme bu akşam TRT yayınını Çankaya Köşkü’nde yapacağım.

* AK Parti olarak 20 yılda en büyük reformları gerçekleştirdiğimiz alanların başında hak ve özgürlükler vardır, farklı kimlikler tehdit kaynağı olarak gören tek parti faşizmi bakiyesi jakoben anlayışı biz rafa kaldırdık.

* LGBT’yle alakamız yok çünkü biz aileyi kutsamışız.

* Grubumuzun toplantılara katılmada sıkıntı yarattığını öğrendim. Bu beni ciddi manada üzmüştür. Bu millet kendi kesesinden maaşı veriyor. Milletvekili arkadaşlarımız bu maaşla görevi yapıyor. Genel kurulda yoklamalarda benim milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa bu millet hakkını size helal etmez. Ben de onlara hakkımı helal etmiyorum. Aldığınız maaşlar haramdır bunu da böyle bilin.

* İsveç, boşuna uğraşma. Sen benim mukaddes kitabım Kuran’ın yakılmasına, yırtılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO’ya girmenize ‘evet’ demeyiz.

* (NATO üyeliği) Finlandiya konusunda bakışımız olumludur, İsveç konusunda değildir.

*Seçimlerin ardından yeni yönetim sistemimizin ilk dönemindeki tecrübelerin ışığında sistemi daha ileriye taşıyacak restorasyonları da yine meclisimizle birlikte yapmayı umut ediyoruz.