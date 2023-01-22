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Yaramazlara biraz batar!

Akşener, Kuran’ın yakılmasında hükümeti göreve çağırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsveç’te aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın İslam dininin kutsal kitabı Kuran’ın kopyasını yakmasının ardından iktidarı harekete geçmeye çağırdı.

İYİ Parti Şanlıurfa 2'inci Olağan İl Kongresi'nde konuştu. (AA)
İYİ Parti Şanlıurfa 2’inci Olağan İl Kongresi’nde konuştu. (AA)

İsveç’te Danimarkalı-İsveçli aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran yakma eylemine izin verilmesi Türkiye’de tepkilere yol açmıştı. Paludan 21 Ocak öğle saatlerinde büyükelçilik önünde Kuran’ı yakmıştı.


Olaya tepkiler yükselirken bir açıklama da Şanlıurfa’da konuşan Meral Akşener’den geldi.

İktidarı göreve çağıran Akşener, şunları söyledi: “Dün İsveç’te büyükelçiliğin önünde bir gurup Vandal, şerefsiz, ahlaksız, kutsal kitabımız Kuran’ı Kerim’i yakmaya çalıştı. Bunun önlenmesi için Cumhurbaşkanlığı kabinesi çalışmak zorundadır. Kuran’ı Kerim’i orada yakmaya çalışmak ve İsveç hükümetinin buna izin vermesini en yüksek şekilde kınıyorum ve bunu yapanları ahlaksız ve şerefsiz ilan ediyorum. İsveç hükümetinin bu konuda gereğini yapması gerektiğini ve yapmaması durumunda gerekli cezayı alması gerektiğini düşünüyorum.”

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