Kılıçdaroğlu: Kur’an-ı Kerim’e insanlık dışı saldırı kabul edilemez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın İsveç’te İslam dininin kutsal kitabı Kuran’ı yakmasını kınadı: “Nefret suçunun zirvesi olan bu faşizmi lanetliyorum.”

Fotoğraf: Twitter

İsveç’te Danimarkalı-İsveçli aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran yakma eylemine izin verilmesi Türkiye’de tepkilere yol açmıştı. Paludan bugün öğle saatlerinde büyükelçilik önünde Kuran’ı yaktı.

Kılıçdaroğlu, Twitter’dan şunları yazdı: “İsveç’in başkenti Stockholm’de büyükelçiliğimiz önünde Kur’an-ı Kerim’e yapılan insanlık dışı saldırı kabul edilemez. Milyarlarca Müslüman’ı incitecek bu saygısızlığın amacını da, hedefini de iyi biliyoruz. Nefret suçunun zirvesi olan bu faşizmi lanetliyorum.”