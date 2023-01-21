İmamoğlu, Economist kapağını ‘rahatsız edici’, Kuran yakmayı ‘akıl dışı’ buldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Britanya merkezli The Economist dergisinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’lı kapağının ‘toplumu rahatsız ettiğini’ söyledi. İsveç’te Türkiye Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilecek Kuran yakma eylemini de ‘akıl dışı’ buldu.

Fotoğraf: İBB

The Economist dergisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan iktidarına ilişkin hazırladığı dosyada, Türkiye’nin ‘diktatörlüğün eşiğinde’ olduğunu vurgulamıştı.

İsveç’te Danimarkalı-İsveçli aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran yakma eylemine izin verilmesi Türkiye’de tepkilere yol açmıştı. Paludan cumartesi öğle saatlerinde büyükelçilik önünde Kuran’ı yaktı.

İmamoğlu, Twitter’dan iki olaya da şöyle değindi: “Son günlerde yurt dışı kaynaklı, Türkiye’ye ve iktidara yönelik aleyhte eleştirileri takip ediyorum. Her seçim öncesi, dozu yüksek bu çıkışlar toplumumuzu rahatsız ettiği gibi fayda sağladığı kişi ve kurumlar da bellidir.

Öte yandan bugün İsveç’te Türk Büyükelçiliği önünde yapılacağı belirtilen eylem de akıl dışıdır. Türkiye’nin tüm İslam ülkeleriyle birlikte bu talihsiz eylemin, gerçekleşmemesi yönünde güçlü irade göstermesi önemlidir.”