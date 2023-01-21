Dışişleri: Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın İsveç’te İslam dininin kutsal kitabı Kuran’ı yakması hakkında kınama yayımladı: “Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen İsveç’te bugün kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz.”

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İsveç’te Danimarkalı-İsveçli aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran yakma eylemine izin verilmesi Türkiye’de tepkilere yol açmıştı. Paludan bugün öğle saatlerinde büyükelçilik önünde Kuran’ı yaktı.

Dışişleri’nin açıklamasında şunlar yazıldı: “Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen İsveç’te bugün kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz.”

Eylemin ‘bir nefret suçu’ olduğu yazılan açıklamada, “Bu aşağılık eylem aynı zamanda İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa’da ulaştığı kaygı verici seviyenin de bir başka göstergesidir” dendi.

Açıklamada, İsveç ve uluslararası toplum ‘tedbir almaya’ davet edilerek şunlar dendi: “İsveç makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığına karşı dayanışma halinde somut tedbirler almaya çağırıyoruz.”