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Yaramazlara biraz batar!

HDP eş genel başkanları: Hiçbir kutsala ve inanca yönelik saldırı kabul edilemez

HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın İsveç’te İslam dininin kutsal kitabı Kuran’ı yakmasını kınadı.

Fotoğraf: HDP

İsveç’te Danimarkalı-İsveçli aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran yakma eylemine izin verilmesi Türkiye’de tepkilere yol açmıştı. Paludan bugün öğle saatlerinde büyükelçilik önünde Kuran’ı yaktı.


Buldan, Twitter’dan şunları yazdı: “Hiçbir kutsala ve inanca yönelik saldırı kabul edilemez. İsveç’te İslam inancının kutsal kitabı Kuranı-ı Kerim’in yakılmasını kınıyoruz. Halkları ve inançları karşı karşıya getiren her türden kutuplaştırıcı sözün ve eylemin karşısındayız.”

Sancar’sa şöyle yazdı: “İsveç’te Kuran-I Kerim’e yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İnançlara ve kutsallara yönelik saldırılar hiçbir sebeple meşrulaştırılamaz. Halkları ve inançları ayrıştıran ve düşmanlaştıran her türlü eylemin karşısındayız.”

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Akşam Postası / 21 Ocak 2023

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