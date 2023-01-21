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Yaramazlara biraz batar!

İsveç dışişleri bakanı: İslamofobik provokasyonlar dehşet verici

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın İsveç’te İslam dininin kutsal kitabı Kuran’ı yakmasını ‘dehşet verici’ buldu, ‘ifade özgürlüğünün ifade edilen görüşleri destekledikleri anlamına gelmediğini’ söyledi.

Fotoğraf: Reuters

İsveç’te Danimarkalı-İsveçli aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran yakma eylemine izin verilmesi Türkiye’de tepkilere yol açmıştı. Paludan bugün öğle saatlerinde büyükelçilik önünde Kuran’ı yaktı.


Billström, Twitter’dan şunları yazdı: “İslamofobik provokasyonlar dehşet verici. İsveç geniş kapsamlı bir ifade özgürlüğüne sahip. Ancak bu, İsveç hükümetinin veya benim ifade edilen görüşleri desteklediğimiz anlamına gelmiyor.”

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Akşam Postası / 21 Ocak 2023

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