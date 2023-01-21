İslamcılar, İsveç Başkonsolosluğu’na girmeye çalıştı, bayrak yaktı

Aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın İsveç’te İslam dininin kutsal kitabı Kuran’ı yakması sonrası İslamcılar İstanbul’daki İsveç Başkonsolosluğu’na girmeye çalıştı, İsveç bayrağı yaktı.

Fotoğraf: Reuters

İsveç’te Danimarkalı-İsveçli aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran yakma eylemine izin verilmesi Türkiye’de tepkilere yol açmıştı. Paludan bugün öğle saatlerinde büyükelçilik önünde Kuran’ı yaktı.

Beyoğlu’ndaki başkonsolosluk önünde toplanma çağrısının ardından polis koruması altındaki konsolosluğun önüne gelen bir grup, tekbir getirerek slogan atmaya başladı.

Fotoğraf: Reuters

Bu sırada İslamcı gruptan iki kişi, polis engelini aşarak konsolosluğun girişindeki panoyu kırdı. Polis ekipleri, bu kişiye müdahale ederek konsolosluktan uzaklaştırdı.

Grup ayrıca sloganlar eşliğinde İsveç bayrağı da yaktı. Konsolosluk önünde polisin önlemleri sürüyor.

Fotoğraf: Reuters

İslamcı Twitter hesapları söz konusu grubun radikal İslamcı İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi (İBDA-C) mensubu olduğunu iddia etti.

Ankara’daysa İsveç bayrağı yakan bir grup “İslam’a parmak sallayanların parmağını keseceğiz” ve “İslam’a kılıç çekenin cezası cehenneme kalmayacak” diye yazılı iki pankart açtı. Söz konusu pankartta ‘Büyük Doğu Akıncıları’ da yazıyor.