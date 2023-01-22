HDP’den Kuran yakılmasına kınama: Batıda yükselen İslamofobiyi kabullenemeyiz

HDP Halklar ve İnançlar Komisyonu, yayınladığı açıklamayla İsveç’te ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) ideri Rasmus Paludan’ın, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği’nin önünde Kuran kopyasını yakmasını kınadı.

HDP’den Kuran kopyasını yakan Puldan’a tepki. (HDP)

İsveç-Danimarkalı aşırı sağcı lider Paludan, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde İslam dininin kitabı Kuran’ın bir kopyasını yakmış; Paludan, Kuran’ı yakarken kalabalık polis grubu tarafından çevrelenmişti.

Bu görüntülere Türkiye’den sert tepkiler yükselirken HDP’nin ‘İnançlar Komisyonu’ndan açıklama geldi.

Paludan’ın bu eyleminin islamofobiyi artırdığı ve ‘beraber yaşayan halklar’ arasında düşmanlık ve bölünme duygularını körüklediği kaydedilen açıklama şöyle:

*İsveç’te ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan tarafından Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği’nin önünde Kuran’ı Kerim’in yakılmasını en ağır şekilde kınıyoruz. Bu tutum İslam inancına yönelik büyük bir nefret suçudur. Bizler; tüm halkların, kimliklerin, dillerin, kültürlerin, inançların eşitliğini; özgürce yaşamasını savunurken, Müslümanlığa karşı geliştirilen ayrımcılığı kabul edemeyiz. Batıda yükselen İslamofobiyi kabullenemeyiz, izleyici kalamayız.

*Bu provokasyonlar; farklı inançları içinde barındıran toplumlarda düşmanlık ve bölünme duygularını körükleyen; özgürlüğü, beşerî değerleri rencide eden ve yalnızca ırkçılığa, aşırılık yanlılarına yarayan; farklı dini inançlara sahip toplumsal kesimlerin arasında da nefret tohumlarının ekilmesine neden olan girişimlerdir.

*İnanç ve ibadet inananların vicdanıyla ilgilidir. Tüm inançlar üzerinde kurulan her türlü tahakküme, ayrımcılığa, nefret suçuna karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Müslümanların kutsal değeri olan Kur’an-ı Kerim’e yönelik yapılan saldırının failleri hakkında bir an önce işlem başlatılmalıdır. Tüm dünya kamuoyunu bu nefret suçuna karşı tutum almaya çağırıyoruz.