İYİ Parti: İsveç’in karar ve tutumuna karşı Stockholm mahkemesine başvuracağız

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakılmasıyla ilgili Stockholm’de yerel mahkemeye başvuracaklarını söyledi. Davanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) gideceğini savundu.

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İsveç’te Danimarkalı-İsveçli aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran yakma eylemine izin verilmesi Türkiye’de tepkilere yol açmıştı. Paludan 21 Ocak öğle saatlerinde büyükelçilik önünde Kuran’ı yakmıştı.

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin konuştu.

Zorlu, şunları dedi: “Birkaç ay sonra bu ülkenin yönetimine gelecek bir siyasi parti olarak bir adım atıyoruz. Çünkü hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Uluslararası hukukun, İYİ Parti’nin dış politikasında, diplomasi alanında vazgeçilmez olduğunun altını her fırsatta çiziyoruz. Buradan hareketle Sayın Genel Başkanımızın bilgisi dahilinde İsveç’teki temsilciliğimizle irtibat halindeyiz. Bu hafta içerisinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf olan İsveç’in karar ve tutumuna karşı Stockholm mahkemesine, yerel mahkemeye başvurma kararı aldık. Bu başvurumuz nihayetinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne intikal edecek ve orada bir davaya dönüşecek. Böylelikle sözleşmenin hem 9’uncu hem de 10’uncu maddelerinden kaynaklanan ‘Dini özgürlükler ve ifade özgürlüğü’ konusunda, Türkiye’nin ve Türk milletinin hukuksal çerçeve içerisinde hakkını arama süreci İYİ Parti tarafından başlatılmış olacak.”