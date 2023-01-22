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İsveç Başkonsolosluğu’ndan protestoculara: O aptalın görüşlerine katılmıyoruz!

İsveç’te aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın İslam dininin kutsal kitabı Kuran’ın kopyasını yakmasının ardından İstanbul’daki İsveç Başkonsolosluğu önünde toplanan protestoculara, konsolosluk camına asılan bir kağıtla yanıt geldi: “Kitap yakan o aptalın görüşlerine katılmıyoruz!”

Fotoğraflar: Reuters

İsveç’te Danimarkalı-İsveçli aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran yakma eylemine izin verilmesi Türkiye’de tepkilere yol açmıştı. Paludan 21 Ocak öğle saatlerinde büyükelçilik önünde Kuran’ı yakmıştı.


Bunun üzerine dün çeşitli gruplar, polis koruması altındaki başkonsolosluk önünde toplanmıştı. İki kişi polis korumasını aşarak konsolosluk kapısına dayanırken eylemde İsveç bayrağı da yakılmıştı.

Kuran’ın yakılmasına tepki gösteren Müslüman kitle bugün de konsolosluk önünde olayı protesto etti.

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Öğlen saat 3’ten sonra başkonsolosluk binasının camına çalışanlar tarafından kağıt asıldı. Asılan kağıtta “Kitap yakan o aptalın görüşlerine katılmıyoruz!” diye yazıldı.

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Akşam Postası / 22 Ocak 2023

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