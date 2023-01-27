Rasmus Paludan bu kez Danimarka’da Kuran yaktı

Dışişleri Bakanlığı, Danimarka’da aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan’ın Kuran yakmasına izin verilmesini kınadı.

Paludan, İsveç’ten sonra bugün de Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da Kuran yakarken, Danimarka’nın Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Paludan, Danimarka’da Kuran yaktı. (AA)

Daha önce İsveç’te Kuran yakmasıyla gündeme gelen Paludan, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ın Dortheavej semtinde cuma namazı bitiminde İslam Toplumu Derneği’ne ait caminin karşısına geldi. Aşırı sağcı lider, bir akaryakıt istasyonunun hemen önünde polisin kordonla çevirdiği noktada başında kaskla Kuran’ın bir kopyasını yaktı.

Danimarka polisi, cami çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alırken, caddeyi giriş çıkışlara kapattı. Paludan’ın eylemi sırasında camiden dışarıya hoparlörlerle tekbir verildi. Aşırı sağcı isim, yaklaşık 40 dakika durduğu bölgeden yine polis korumasında ayrıldı.

Danimarka büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

İsveç ve Danimarka vatandaşlığı bulunan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan’ın bugün Kopenhag’daki eylemine izin verilmesine Ankara’dan kınama geldi.

Dışişleri Bakanlığı, Paludan’ın Kuran yaktığı eyleme izin verilmesi nedeniyle Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan’ı çağırdı.

AA’nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan büyükelçiye, Türkiye’nin açıkça nefret suçu niteliğindeki bu provokatif eyleme izin verilmesini en güçlü şekilde kınadığı söylendi. Büyükelçiye Danimarka’nın bu tutumunun kabul edilemez olduğu iletildi.

Paludan’ın geçen hafta da Türkiye’nin Stockholm büyükelçiliği önünde Kuran yakması tepkilere neden olmuştu. Türkiye bu eyleme izin verilmesi nedeniyle İsveç’in NATO’ya katılmasına engel olacağını duyurmuştu.

Paludan’sa tepki çeken eylemini bu kez de Danimarka’da tekrarlayacağını ve cuma günü Türkiye’nin Kopenhag büyükelçiliği önünde Kuran yakacağını açıklamıştı.