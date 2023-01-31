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Yaramazlara biraz batar!

İsveç, Kuran’ın yakılmasını ve Erdoğan karşıtı eylemi riskli buldu: Sonuç ortada

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkede son dönemde düzenlenen eylemlerin İsveçlilerin güvenliği için riskli olduğunu ve eylemi yapanların ‘kullanışlı aptallar’ olduğunu söyledi.

Ulf Kristersson. (AA)

İsveç’te Danimarkalı-İsveçli aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran yakma eylemine izin verilmesi Türkiye’de tepkilere yol açmıştı. Paludan 21 Ocak’ta büyükelçilik önünde Kuran’ı yakmıştı.


Bunun üzerine İsveç’in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı. Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç savunma Bakanı Pål Jonson’ın Türkiye ziyaretini iptal etmişti.

Öncesinde de İsveç’te Erdoğan maketiyle yapılan eyleme soruşturma açılmaması ve Today’s Zaman’ın eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş gibi isimlerin Türkiye iade edilmemesi ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

AA’nın haberine göre İsveç Başbakanı Kristersson, söz konusu eylemlerin İsveç karşıtlarının işine yaradığını belirterek, bu eylemleri yapanları ‘kullanışlı aptallar’ diye tanımladı.

Eylemlerin İsveç’in güvenliğini karmaşık hale getirdiğini söyleyen Kristersson, şöyle devam etti:

“İsveç’te son birkaç haftadır yasal olmasına rağmen küçük grupların ve bireylerin yaptığı eylemler, dezenformasyon kampanyasına dönüştü. İsveç’i İslam düşmanı bir ülke gibi gösterdi. Bunun, İsveç’in dünyadaki imajı ve yurt dışındaki İsveçlilerin güvenliği için nasıl riskli ve büyük sonuçlar doğurabileceğini gördük.”

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