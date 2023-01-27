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Yaramazlara biraz batar!

Üç ülke, Türkiye’deki vatandaşlarını uyardı: Terör saldırısı riski artıyor

Türkiye’deki ABD, Almanya ve Fransa büyükelçilikleri, ‘İsveç’teki Kuran yakma olayından sonrası terör saldırısı riski olduğunu’ kaydederek vatandaşlarını uyardı.

Ankara’daki Almanya Büyükelçiliği. (Fotoğraf: Arşiv)

İsveç’te aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın bu eylemine izin verilmesi Türkiye’de tepkilere yol açmıştı. Paludan 21 Ocak öğle saatlerinde büyükelçilik önünde Kuran’ı yakmıştı.


Paludan, İsveç’ten sonra bugün de Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da Kuran yakarken, Danimarka’nın Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı.

Almanya Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından ‘Türkiye’deki Almanlar için önemli not’ diye yazılarak ülkenin vatandaşları uyarıldı.

Notta, ‘Türkiye’deki saldırı meydana gelme riski olduğu’ savunularak şunlar dendi: “İsveç’teki Türk büyükelçiliği önünde Kuran’ın yakılması olayından sonra, güvenlik yetkililerinin değerlendirmesine göre Türkiye’de terör saldırısı riski artıyor. Bu nedenle, uluslararası ziyaretçilere açık tesisleri ziyaret ederken özellikle tetikte ve dikkatli olun, mümkünse kalabalıktan, halka açık yerlerden ve özellikle ibadet yerlerini ziyaret etmekten kaçının.”

ABD ibadet yerlerine dikkat çekti

ABD Büyükelçiliği’nin internet sitesinde de şu uyarı yer aldı: “Avrupa’da son zamanlarda yaşanan Kuran yakma olaylarının ardından ABD hükümeti, vatandaşlarını teröristlerin Türkiye’deki ibadethanelere olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor. Teröristler, ibadet yerlerini veya Batılıların sık sık ziyaret ettiği yerleri hedef alarak çok az uyarıda bulunarak veya hiç uyarı vermeden saldırabilirler.”

Fransa, ABD açıklamasını hatırlattı

Fransa Büyükelçiliği’nin açıklamasında da ABD’nin açıklaması hatırlatılarak şunlar dendi: “Türkiye’de ikamet eden veya ziyarete gelen Fransızlardan, özellikle ibadet yerleri olmak üzere yabancı uyrukluların uğrama ihtimali yüksek olan toplanma yerlerinde azami dikkat göstermeleri isteniyor.”

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