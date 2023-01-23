ABD, Kuran’ın yakılmasını ‘tiksindirici’ buldu: Amaç İsveç ile Türkiye’nin arasını açmak

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran’ın kopyasının yakılmasının ‘tiksindirici’ olduğunu ve art niyetle yapılmış olabileceğini söyledi.

Fotoğraf: AA

İsveç’te aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın bu eylemine izin verilmesi Türkiye’de tepkilere yol açmıştı. Paludan 21 Ocak öğle saatlerinde büyükelçilik önünde Kuran’ı yakmıştı.

Olaya tepkiler yükselmeye devam ederken bir açıklama da ABD’den geldi.

AA’nın haberine göre günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Price, bu konuya da değindi. Price, “Demokrasinin unsurları olarak örgütlenme ve toplanma hakkını destekliyoruz. Ancak İsveç başbakanının (Ulf Kristersson) da dediği gibi çok sayıda insan için kutsal olan bir kitabı yakmak saygısızca bir eylemdir” dedi.

Yasal olan her şeyin uygun olduğu anlamına gelmediğini ifade eden Price, “İsveç’te olan olayın art niyetle, Atlantik ötesinde Avrupa’daki müttefiklerimiz arasındaki birliği zayıflatmak için yapılmış olabileceğinin de farkındayız” diye konuştu.

Kınamaktan kaçındı

TRT muhabirinin, bu olayı kınayıp kınamayacağını sorması üzerine sözcü, olayın rahatsız edici, son derece saygısızca olduğunu söyledi ancak olayı doğrudan kınamadı.

Bunun üzerine muhabirin, “Birleşmiş Milletler dahi kınadı, Dışişleri Bakanlığı’nın bunu kınamaktan alıkoyan şey nedir?” sorusuna Price, şunları dedi:

“Kimse orada yaşananları savunmuyor. Aynı şeyi üst düzey İsveçli yetkililerden de duydunuz. Demokrasilerde toplanma özgürlüğü var. İfade özgürlüğü var ve bu ifade özgürlüğü bazen insanlara saygısız, iğrenç ve mide bulandırıcı eylemlere gerçekleştirme hakkı verebiliyor. Tüm bunlar bu yaşananları tanımlıyor.”

AA muhabiriyse “Bu konuda her türlü ifade kullandınız. Saygısız dediniz, mide bulandırıcı, tiksindirici dediniz ama kınamadınız. Rusya bile kınadı. Siz neden bu nefret eylemini kınamıyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

Price, “Bu eylemi kınamaktan kaçınmıyorum. Daha önce de dediğim bu ‘tiksindirici’ bir eylem” yanıtını verdi ancak yine de kınamadı.

Provokatörlük suçlaması

Daha önceki ifadelerini yineleyen Price, bu eylemin ‘vahşice’ olduğunu ve bunu yapanınsa bir ‘provokatör’ olduğunu ifade etti.

Sözcü, bu eylemin İsveç hükümetinin eylemi olmadığını, ‘Türkiye ile İsveç’in arasını açma kastıyla hareket eden kötü niyetli bir provoktörün eylemi’ olduğunu savundu.