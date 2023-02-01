Emniyet yetkilisi, ‘Hiranur Vakfı denetlendi mi’ sorusundan kaçtı

TBMM Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu’nun dinlediği Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Hiranur Vakfı’nın denetlenip denetlenmediğine ilişkin soruyu yanıt vermedi ve komisyonu terk etti.

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İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken Kadir İstekli’yle imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Tepkilerin ardından Gümüşel ve İstekli tutuklanmıştı.

Önceki gün görülen duruşmada gizlilik kararı alınmıştı.

İstismara ilişkin TBMM’de kurulan araştırma komisyonu, bugün üçüncü kez toplandı. ANKA’nın haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yetkilileri milletvekillerine bilgi verdi.

Komisyon Başkanı AKP Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Cemal Özdemir’e “Bakanlığınızda hangi okullarda hangi tür istismar oluyor, bakanlığınızda böyle bir veri var mı? Bir konuda eğilim tespit edebilir misiniz?” sorusunu yöneltti.

Aydoğdu, “E-Rehberlik modülümüz var. O sistemin içerinde bunlar, okulumuz rehberlik servisi, okul müdürlerimiz tarafından sisteme giriliyor. Sayıları oradan alınabiliyor” yanıtını verdi. CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, “Veri var mı” diye soruyu yineledi. Genel Müdür Özdemir de “Şu anda elimizde bir veri yok. Verileri almamız gerekiyor” dedi.

Bilgi vermekten kaçındı

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren’se milletvekillerinin Hiranur Vakfı’nın denetlenip denetlenmediğine ilişkin sorusunu yazılı olarak cevaplayacağını söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Bu soruya cevap vermeyecekse komisyona niye geldi?” diye tepki gösterdi. Gülveren ve bürokratlar muhalefetin itirazlarına rağmen komisyonu terk etti ve komisyon toplantısı sona erdi.