Erdoğan’ın hakkını helal etmediği AKP’li vekillerin tam listesi

BİLAL ÇELİK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 26 Ocak’ta Meclis’teki son yoklamaya katılmadığı için ‘hakkını helal etmediği’ AKP’li milletvekili sayısı 96.

Diken’in listesini çıkardığı bu milletvekilleri arasında dikkat çeken isimler de yer aldı.

Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. (AA)

AKP’nin Meclis’teki vekil sayısı 286.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugünkü grup konuşmasında ‘yoklama kaçağı’ AKP’li vekilleri hedef almış, ‘hakkını helal etmediğini’ belirterek şunları kaydetmişti:

“Grubumuzun toplantılara katılmada sıkıntı yarattığını öğrendim. Bu beni ciddi manada üzmüştür. Bu millet kendi kesesinden maaşı veriyor. Milletvekili arkadaşlarımız bu maaşla görevi yapıyor. Genel kurulda yoklamalarda benim milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa bu millet hakkını size helal etmez. Ben de onlara hakkımı helal etmiyorum. Aldığınız maaşlar haramdır bunu da böyle bilin.”

Bazı AKP’li vekillerin önümüzdeki seçimlerde aday gösterilmeyeceğini bildiği için Meclis görüşmelerine katılmadığı sıkça dile getiriliyordu.

AKP’lilerin seçim yaklaştıkça karşılaşacağı ‘üç ve beş dönem seçilebilme’ kuralı nedeniyle TBMM’ye gelmediği de konuşuluyordu.

AKP ve MHP’nin ‘yetkili’ isimleri, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’ya bunun gerekçesini şöyle anlatmıştı: “Üç ve beş döneme takılacak milletvekili sayısı çok fazla da ondan…”

Diken’in gündeme getirdiği bir diğer durumsa AKP’li 103 milletvekilinin 2022’de hiç söz hakkı kullanmamasıydı.

Son oylamaya katılmadığı için Erdoğan’ın “Hakkımı helal etmiyorum” diyerek çıkıştığı vekillerin hangi isimler olduğu da merak edildi.

Diken, TBMM kaynaklarından 26 Ocak’ta gerçekleştirilen Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye arasında Mal Ticareti Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi’yle ilgili oylamaya katılmayan AKP’li milletvekillerini araştırdı.

Dikkat çeken isimler

Oylamaya katılmayan AKP’liler arasında dikkat çeken isimler bulunuyor.

Söz konusu 96 AKP’li arasında grup başkan vekilleri Bülent Turan ve Özlem Zengin de yer alıyor. Eski bakanlardan Veysel Eroğlu, son başbakan Binali Yıldırım, eski içişleri bakanı Efkan Ala, Erdoğan’ın danışmanlarından Yalçın Akdoğan da listede.

Binali Yıldırım 2018’den beri, Efkan Ala ve Yalçın Akdoğan ise 2021’den beri Meclis Genel Kurulu’nda hiç konuşma yapmayan isimlerden.

Oylamada bulunmayanlar arasında MHP’den AKP’ye geçen Alparslan Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş de var. Türkeş 2018’deki yemin töreninden beri Meclis Genel Kurulu’nda hiç konuşma yapmamış vekillerden biri.

Eliyle ayakkabı yalayan vekil yok

Son oylamaya katılmayanlar arasında “Biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım” diyen Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız da bulunuyor.

CHP’den istifa edip geçtiği Memleket Partisi’nden de istifa ederek AKP’ye katılan Mehmet Ali Çelebi de son oylamaya katılmayan AKP’liler arasında.

Öte yandan Şanlıurfa’da Şenyaşar ailesinin fertlerinin hayatını kaybettiği saldırıda adı geçen AKP’li İbrahim Halil Yıldız da son oylamaya katılmamış.

Katılmayan AKP’lilerin listesiyse şöyle;