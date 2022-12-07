‘Üç dönem’ kuralına takılan AKP’li vekiller TBMM’ye küstü, koltuklar boş kaldı

AKP’liler, seçim yaklaştıkça karşılaşacakları ‘üç ve beş dönem seçilebilme’ kuralı nedeniyle TBMM’ye gelmiyor.

Bu kurala takılacağı için önümüzdeki yıl seçilemeyecek olan 100’den fazla milletvekili, AKP sıralarının boş kalmasına neden oluyor: “Arkadaşlar bütün yaşananların yükünün sırtlarına yıkılıp, yerlerine yeni isimlerin geleceğine inanıyor.”

AKP’de üç dönem kuralına takılan vekiller Meclis’i unuttu. (AA)

Aralarında Binali Yıldırım, Hayati Yazıcı, Hamza Dağ, Ali İhsan Yavuz, Yalçın Akdoğan, Tuğrul Türkeş, Yılmaz Tunç, Cevdet Yılmaz, Hakan Çavuşoğlu; Fikri Işık, Öznur Çalık ve İsmet Yılmaz’ın da bulunduğu 100’den fazla isim üç dönemdir milletvekilliği yapıyor.

AKP’nin ‘üç dönem üst üste milletvekili olanların bir dönem ara vermeden yeniden milletvekili olamayacağı’ kuralı var. Seçimler yaklaştığı için bu kural, AKP’li vekillerin Meclis’te daha az sayıda bulunmalarına yol açıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın konuştuğu bütçe görüşmelerinde AKP sıralarındaki boşluklar dikkat çekmiş; bu durum CHP’li vekiller tarafından da eleştirilmişti.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü yazısında da buna dikkat çekerek AKP ve MHP’nin ‘yetkili’ isimleriyle görüştü. Sarıkaya, ‘MHP’nin etkin milletvekillerinden birine’, “Sizin arkadaşlarınız tam kadro burada, AK Parti milletvekillerinden çok az gelmesinin nedeni ne?” diye sorduğunu ve MHP’li vekilin bu sisteme dikkat çektiğini yazdı: “Üç ve beş döneme takılacak milletvekili sayısı çok fazla da ondan…”

‘Yük üstlerine yıkılacak sanıyorlar’

Söz konusu soruyu AKP’nin ‘etkin bir ismine’ de sorduğunu söyleyen Sarıkaya, şu yanıtı aldığını belirtti: ”Her ne kadar üç dönem kurallarını geçen seçim MKYK kararına bağlamış olsak da 3’üncü döneme takılacak milletvekili sayımız 100’den fazla. Buna 15’i aşkın da 5 dönemdir vekillik yapanları ekle. Bir de MHP ile liste ittifakına girecek gibi görünüyoruz onları da koy… Arkadaşlar bütün yaşananların yükünün sırtlarına yıkılıp, yerlerine yeni isimlerin geleceğine inanıyor.”