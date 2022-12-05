Fuat Oktay konuştu, AKP sıraları boş kaldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katıldığı TBMM’deki bütçe görüşmelerine AKP’li vekillerin az sayıda katılması CHP’lilerin dikkatini çekti: “AKP’liler sadece milletten değil kendi kadrolarından da ümidi kesmiş.”

Fuat Oktay konuşurken AKP sıralarındaki boşluk dikkat çekti. (Twitter)

Fuat Oktay, TBMM’deki bütçe görüşmelerinde konuşuyor. AKP sıralarındaysa katılım sağlayan vekillerin azlığı dikkat çekti. Dört dönemdir hiç bu kadar az katılım görmediğini söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, fotoğrafları paylaşarak şu mesajı yazdı: “Dört dönemdir parlamentodayım. AKP milletvekilleri bu yılki bütçe görüşmelerine en az katıldıkları, heyecansız süreci izliyoruz. Sıralar boş. Cumhurbaşkanı vekili sayın Fuat Oktay’ı izlemeye gelmemişler. AKP milletvekillerinin bütçe toplantısına İlgisizlikleri devam ediyor.”

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’sa söz konusu görüntüleri alıntılayarak, AKP’lilerin ‘ümitsizliği’ne dikkat çekti: “AKP’liler sadece milletten değil kendi kadrolarından da ümidi kesmiş. Bu düzen değişecek.”