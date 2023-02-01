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Yaramazlara biraz batar!

Kanada, vatandaşlarını uyardı: Türkiye’de her an bir terör saldırısı olabilir

Kanada hükümeti, ‘Türkiye’de her an bir terör saldırısı olabileceğini’ kaydederek vatandaşlarını uyardı.

Fotoğraf: Kanada Büyükelçiliği

Kanada’nın yurt dışına seyahat eden veya yurt dışında yaşayan vatandaşları için rehber tavsiyesi olan ajansı, Avrupa’daki Kuran yakma olaylarından sonra ‘Türkiye’de olası bir terör saldırısı riskinin yakın olduğunu’ kaydetti.


Açıklama şöyle: “Avrupa’da yakın zamanda Kuran yakma olaylarına misilleme olarak Türkiye’de bir terör saldırısı tehdidi var. Saldırılar ibadethaneleri, diplomatik misyonları ve özellikle İstanbul ve Ankara’da yabancıların uğrak yerlerini hedef alabilir.”

Ne olmuştu?

İsveç’te 21 Ocak’ta aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Kuran yakmasına izin verilmesi Türkiye’de tepkilere yol açmıştı. Paludan, İsveç’ten sonra 27 Ocak’ta da Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da Kuran yakarken, Danimarka’nın Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı.

27 Ocak’ta ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve İsveç, Türkiye’ye ilişkin seyahat uyarıları yayımlamıştı. ABD’den gelen uyarıda şunlar kaydedilmişti“Avrupa’da son zamanlarda Kuran yakma olaylarının ardından ABD hükümeti, vatandaşlarını teröristlerin Türkiye’deki ibadethanelere olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor. Teröristler, ibadet yerlerini veya Batılıların sık sık ziyaret ettiği yerleri hedef alarak, çok az uyarıda bulunarak veya hiç uyarı vermeden saldırabilirler.”

Dün ve bugünse İstanbul’daki Britanya, Hollanda ve Almanya başkonsoloslukları ‘güvenlik’ gerekçesiyle geçici olarak kapanmıştı.

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