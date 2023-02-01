İstanbul’daki Hollanda ve Almanya başkonsoloslukları ‘güvenlik’ gerekçesiyle geçici olarak kapandı.

Almanya Başkonsolosluğu. (Fotoğraf: Google Maps)

İsveç’te 21 Ocak’ta aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Kuran yakmasına izin verilmesi Türkiye’de tepkilere yol açmıştı. Paludan, İsveç’ten sonra 27 Ocak’ta da Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da Kuran yakarken, Danimarka’nın Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı.

Almanya Başkonsolosluğu’nun Instagram açıklamasında konsolosluğun ‘güvenlik’ gerekçesiyle 1 Şubat için kapalı kalacağı, vize ve pasaport işlemlerinin iptal edildiği kaydedildi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde de İsveç, Danimarka ve Hollanda’daki Kuran yakma olayları hatırlatılıp ‘Batı karşıtı duyguların uyanabileceği ve protestoların olabileceğini’ belirtildi.

Açıklamada ‘İstanbul başta olmak üzere Batılı hedeflere, diplomatik temsilciliklere ve ibadethanelere saldırı tehdidinin arttığı’ yazılarak şunlar dendi: “Bu tehdit göz önünde bulundurularak İstanbul’daki Hollanda Başkonsolosluğu 30 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçici olarak halka kapatılacaktır. Başkonsolosluğun (konsolosluk) hizmetleri şu anda fiziki olarak sağlanmamaktadır.”

Hollandalı ziyaretçilere karşı bir ‘tehdit belirtisi’ olmadığı da eklendi.

Ne olmuştu?

27 Ocak’ta ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve İsveç, Türkiye’ye ilişkin seyahat uyarıları yayımlamıştı. ABD’den gelen uyarıda şunlar kaydedilmişti: “Avrupa’da son zamanlarda Kuran yakma olaylarının ardından ABD hükümeti, vatandaşlarını teröristlerin Türkiye’deki ibadethanelere olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor. Teröristler, ibadet yerlerini veya Batılıların sık sık ziyaret ettiği yerleri hedef alarak, çok az uyarıda bulunarak veya hiç uyarı vermeden saldırabilirler.”

Bunun üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘misilleme’ niteliğinde hem ABD’ye hem de Avrupa’ya ilişkin iki uyarı yayınlanmıştı.