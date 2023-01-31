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Yaramazlara biraz batar!

ABD’nin uyarısı sonrası İçişleri’nden açıklama: Gözaltılar var

İçişleri Bakanlığı, ABD’nin Türkiye’de olası saldırılara ilişkin güvenlik uyarısının ardından açıklama yaparak güvenlik tedbirlerinin üst seviyeye çıkarıldığını bildirdi. Bakanlık, gözaltıların olduğunu da söyledi.

Fotoğraf: AA

ABD, İsveç’te Kuran yakma eylemi sonrası Türkiye’de olası misilleme saldırılarına karşı 27 Ocak’ta yayınladığı güvenlik uyarısını dün güncellemişti.


ABD’nin vatandaşlarını uyardığı açıklamada “İstanbul’daki kiliselere, sinagoglara, diplomatik misyonlara veya özellikle Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal bölgeleri gibi Batılıların uğrak yeri olan diğer yerlere teröristlerin olası misilleme saldırılarına karşı” denilmiş ve Türk yetkililerinin konuyu araştırdığı bildirilmişti.

İçişleri: Uyarı notundaki şahıslar gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada Kuran yakma eylemlerinden sonra ‘güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı’ belirtildi.

Açıklamada şunlar söylendi: ”Daha önce dost bir ülkeden de gelen ve söz konusu ülkenin güvenlik uyarısı notunda da adı geçen şahıslar, gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda herhangi bir silah, mühimmat ve eylem emaresine rastlanmamıştır. Ancak soruşturma, dijital materyal incelemeleri dahil olmak üzere tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir.”

Ayrıca IŞİD ve El Kaide’nin bu olayları gerekçe göstererek pek çok ülkede eylem arayışında olduklarına dair bilgilerin değerlendirildiği belirtildi.

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