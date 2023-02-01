İstanbul’da enflasyon baz etkisiyle yüzde 79,68: Aylık fiyat artış serisi 43 aya çıktı

İstanbul’da enflasyon baz etkisiyle ocakta aylık yüzde 5,94, yıllık yüzde 79,68 oldu.

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İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) verilerine göre, ocakta perakende fiyatlarda bir önceki aya göre ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 23,94, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 15,92, ev eşyası harcamalarında yüzde 3,62, gıda harcamalarında yüzde 6,07 artış kaydedilirken giyim harcamalarında yüzde 0,83 düşüş görüldü.

İTO’ya göre 2022’de İstanbul’da yıllık enflasyon yüzde 92,7’ydi. Enflasyon, yıl içinde üç haneli seviyelere de ulaşmıştı. Enflasyon bu ay, baz etkisiyle yüzde 79,68’e düştü.

Bloomberg’ün aktardığına göre de İstanbul’da aylık fiyat artış serisi 43 aya çıktı.

Reuters’ın 13 ekonomistin katılımıyla düzenlediği ankete göre, toplu taşımadan ekmeğe birçok ürüne uygulanan zamların etkisiyle aylık enflasyonun yüzde 3.8, yıllık enflasyonun baz etkisiyle yüzde 53,5 olması bekleniyor.

Baz etkisi

Yıllık enflasyon, bir sene önceki istatistiklerle karşılaştırmayla belirleniyor. Buna baz etkisi deniyor. Örnek vermek gerekirse geçen yılki kur artışları sonucu aralıkta enflasyon aylık yüzde 13,6 olarak hesaplanmıştı. Bu da endeksi 13,6 puan artırmıştı. Bu sene aralıktaysa aylık enflasyon yüzde 1,18 geldi. Bu durumda geçen yılın aralık enflasyon oranı endeksten çıkıp yerine yüzde 1,18’lik oran girdi ve 12 aylık enflasyon ciddi oranda düştü. İktidar uzun süredir enflasyona karşı önlem almayıp baz etkisinin devreye girmesini bekliyordu.