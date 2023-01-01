İTO’ya göre İstanbul’daki enflasyon yüzde 92,7

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) verilerine göre İstanbul’daki yıllık enflasyon yüzde 92,7 oldu.
İTO Ücretliler Geçinme İndeksi, aralıkta baz etkisiyle beraber yıllık yüzde 92,97’ye geriledi. Ücretliler Geçinme İndeksi, kasımda yıllık bazda yüzde 105,55 olmuştu.
İndeks, 2021 Aralık’ta yüzde 34,18 seviyesindeydi.
İndeks, yıllık bazda yaşanan düşüşe rağmen aylık bazda yükselmeye devam etti.
İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 2,94, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi’yse yüzde 3,71 oranında arttı.