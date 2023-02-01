EYT’de bir günle 17 yıllık emeklilik farkı oluşuyor

Sosyal güvenlik uzmanı İsmail Sevinç, iktidarın EYT düzenlemesiyle yalnızca bir günle 17 yıllık emeklilik farkı oluştuğunu söyledi.

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EYT’liler hakkındaki kanun teklifi iki gün önce Meclis başkanlığına sunuldu.

AKP ve MHP milletvekillerinin yanı sıra BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin imzasını taşıyan teklif, dört maddeden oluşuyor.

Buna göre 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar yaş dışındaki koşulları yerine getirerek emekli olabilecek. SSK’lılar kademeli prim gününe tabi olacak. Kademeli prim günü 5 binden başlayarak 5 bin 975 güne kadar çıkacak.

Ancak daha önceki açıklamalar 5 bin prim gün sayısı üzerinden yapılmıştı. Bu nedenle sosyal medyada kademeli sisteme tepki yağdı. Emeklilik planları yapanlar şimdi de kademe sistemi nedeniyle yeni bir mağduriyetle karşı karşıya kalacak.

Bloomberg HT’ye konuşan KPMG Türkiye İş ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri yöneticisi İsmail Sevinç, “Bir günlük farkla iki grup arasında 17 yıllık emeklilik farkı oluyor. Bu tabii çalışma barışı açısından da orta vadede bir problem haline gelebilir. Herhangi bir düzenlemenin hızlıca yapılacağını düşünüyorum ama buna karşı da kayıtsız kalmanın pek mümkün olmayacağını düşünüyorum. Bu bir problem olarak karşımıza çıkacaktır” dedi.