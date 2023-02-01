2023’ün ilk ayında 251 hekim yurt dışı için belge aldı

2023’ün ilk ayında da hekim göçü durmadı. Ocakta 251 hekim, Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) gidecekleri ülkelere sunmak üzere iyi hal belgesi talep etti.

Geçtiğimiz yıl toplam 2 bin 685 hekim iyi hal belgesi almıştı.

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TTB, ‘nin Twitter hesabından ‘iyi hal belgesi’ istatistikleri paylaşılarak şunlar yazıldı: “Hekimlerin, ağır çalışma koşulları ve meslek örgütleri TTB’ye dönük saldırılar altında girdiği 2023’te göç yönelimi hız kesmedi. Sağlıklı bir gelecek için umutla, kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Kendilerine Türkiye’de gelecek göremeyen hekimlerin daha iyi koşullarda çalışma ve yaşama umuduyla yurt dışına göçü sürüyor.

2012’de sadece 59 hekim iyi hal belgesi için başvururken. 2013’de 90, 2014’de 118, 2016’da 245 hekim iyi hal belgesi istemişti. 2017’den itibaren başvurular ciddi bir ivme kazandı. 2017’de 482, 2018’de 802, 2019’da bin 57, 2020’de 931, 2021’de ise bin 405 hekim söz konusu belgeyi talep etti.

Geçen yıl belge için başvuranların bin 341’i pratisyen, bin 344’üyse uzman hekimdi. Avrupa ülkeleri, Kanada, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar’da gelecek görenler arasında sadece kamu ya da üniversitede çalışanlar değil, serbest çalışan hekimler de var.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 9 Mart’ta Beştepe’deki konuşmasında, şunları dedi: “Açık konuşuyorum, varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Bunlarla yola devam ederiz. Daha da ileriye gidiyorum. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle buraya davet eder, istihdam ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin. Asistan doktorlarımızla yola devam ederiz.”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Beyaz Reform dediği düzenlemeler de hekimleri yurtta tutmaya yetmedi. Beyaz Reformun açıklandığı ağustos yılın en çok iyi hal belgesi talep edildiği ay olarak kayıtlara geçti Ağustosta 281, eylülde 255, ekimde 215, kasımda 264, aralıkta da 268 hekim iyi hal belgesi için TTB’ye gitti. Öte yandan Bakan Koca’nın paylaştığı bilgilere göre 1 Ocak 2020’den bu yana 13 bin 557 doktor kamudan istifa etti, Beyaz Reform’dan sonra ise 6 bine yakın hekim kamu sağlık kurumlarına atandı.