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Yaramazlara biraz batar!

Hekimlerin yurt dışı için belge başvuruları rekor seviyede: 10 yılda en az 36 kat arttı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık çalışanlarının yurt dışında çalışabilmesi için gereken ‘iyi hal belgesi’ için aylık başvuru sayısının yılın ilk 10 ayında 2 bin 153 olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: AA

TTB’nin Twitter paylaşımına göre başvurular ekimde 215, 2022’nin ilk 10 ayında 2 bin 153 oldu. Bu sayı geçen sene 1405, 2020’de 931’di.


Paylaşımda şunlar yazıldı: “TTB, hekimlik değerleri ve toplumun sağlık hakkı için, hekim göçünü oluşturan nedenlere karşı mücadelesine kararlılıkla devam edecektir.”

Görsel: TTB

Son dönemde çok sayıda hekim çalışma şartlarının ağırlığı nedeniyle kamudan istifa ederken, birçok genç hekim yurt dışında iş bulmak için belge topluyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hekim göçünün zirveye çıktığı bu dönemde 8 Mart’taki bir konuşmasında sözü doktorlara getirerek “Açık konuşuyorum, varsın gidiyorlarsa gitsinler.”

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