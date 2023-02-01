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Yaramazlara biraz batar!

Aykut Erdoğdu yeniden CHP’de

CHP’den haziranda istifa eden İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun yeniden partiye katıldığı bildirildi.

Fotoğraf: AA

Erdoğdu, eski eşi Özge Pomen’le bir telefon görüşmesinin kayıtlarının sosyal medyaya yansıması üzerine CHP’den istifa etmişti.


AA’nın haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Erdoğdu’nun üyelik talebini de görüştü.

Söz konusu talebin kabul edilmesi üzerine geçen haziranda partiden istifa eden Erdoğdu, yeniden CHP üyesi oldu.

Erdoğdu’nun üyeliğiyle CHP’nin 134 olan TBMM’deki sandalye sayısı 135’e yükseldi.

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