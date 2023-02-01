‘Kayyım rektör’ el artırdı: Boğaziçi mezunları kampüse giremiyor

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, mezunların okula girişini yasakladı. Yasakla ilgili gerekçe paylaşılmadı.

Boğaziçi Üniversitesi. Fotoğraf: Vikipedi

Rektörlük, 7 Ocak’ta Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin (BÜMED) okuldaki yerinden çıkartıldığını duyurmuştu. Mezunlar, kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması için dava açmıştı.

Kaymakamlık, tesislerin tahliye edilmesi gerektiğini BÜMED’e 27 Ocak’ta resmi olarak bildirmiş, 30 Ocak sabah erken saatlerde polis eşliğinde tahliye işlemleri başlatılmıştı. Aynı günün akşamındaysa mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Dün de BÜMED yöneticileri tesise girmek istemiş ama mahkeme kararına rağmen güvenlikler girişe izin vermemişti.

Şimdiyse tüm mezunların okula girişinin yasaklandığı ortaya çıktı.

Bugün okula girmek isteyen mezunlar okula giremedi. Okul girişindeki turnikeler, mezunların kartlarını okumadı. Bilgi almak isteyenlere güvenlik görevlilerince farklı yanıtlar verildi.

Görevliler kimi mezunlara yasağın yarın biteceğini söylerken kimi mezunlarla belirsiz konuşup net bir tarih vermedi. Güvenlik görevlileri konuyla ilgili e-posta atıldığını söylese de böyle bir e-posta bulunmuyor.

Yasağın BÜMED’le ilgili süreçten kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Mezun kartı iptalleri

Boğaziçi Üniversitesi’nde geçen yıl 4-5-6 Temmuz’da düzenlenen mezuniyette gelecek tepkilerin önüne geçmek için toplu töreni iptal eden yönetim, 2 Temmuz’da attığı bir e-postayla “Eylem yaparsanız mezun kartınızı iptal ederiz” diyerek öğrencileri tehdit etmişti.

4 Temmuz’da da bazı öğrencilerin kartları, mezuniyete katılmamasına rağmen iptal edilmişti. İptal kararı, e-postayla tebliğ edilmiş ve gerekçe olarak kampüste düzenlenen eylem ve gösterilere katılmak gösterilmişti.

Sonrasında kart iptalleri hız kazanmış ama gerekçeler paylaşılmamaya ve iptaller tebliğ edilmemeye başlamıştı. Mezunlar, kartlarının iptal edildiğini okul girişinde tesadüfen veya mezun bilgi sisteminde aratarak öğreniyordu.

Sadece yeni mezunların değil, eski mezunların da kartları iptal ediliyor. Örneğin ödül aldığı Altın Portakal Film Festivali’nde ‘kayyım rektör’ Naci İnci’yi eleştiren Özcan Vardar’ın mezun kartı iptal edilmişti.

Bunun haricinde okulda içki içtiği gerekçesiyle kartı iptal edilen mezunlar bulunuyor.

Mezun kartı, mezunların okula girebilmesi ve çeşitli olanaklardan faydalanması için gerekli bir kart.