Boğaziçi yönetimi mahkeme kararını tanımadı: Dernek yöneticileri içeri alınmadı

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) yöneticileri, mahkeme kararına rağmen kampüse alınmadı.

Fotoğraf: ANKA

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü, 7 Ocak’ta BÜMED’in okuldaki yerinden çıkartıldığını duyurmuştu. Mezunlar, kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması için dava açmıştı.

Kaymakamlık, tesislerin tahliye edilmesi gerektiğini BÜMED’e 27 Ocak’ta resmi olarak bildirmiş, dün sabah erken saatlerde polis eşliğinde tahliye işlemleri başlatılmıştı.

Tahliye sırasında BÜMED Yönetim Kurulu üyelerinin kampüse girişi engellenmişti. Polis ve güvenlik görevlileri ile BÜMED yöneticileri arasında tartışma çıkmıştı.

Tahliye işleminin bitmesinden sonra mahkeme, derneğin başvurusunu yerinde bularak yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

ANKA’nın haberine göre BÜMED Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Cesur, avukat Ozan Düner ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, tahliye edilen eşyaları bugün tekrar lokale getirmek istedi. Fakat güvenlik görevlileri, üniversite yetkililerinin üç gün boyunca eşyaları ve BÜMED üyelerini içeri almama kararı aldıklarını bildirerek kimseyi içeri almadı.

Yazılı kararı görmek isteyen dernek üyelerine ve avukata karar gösterilmedi. Bunun üzerine avukat Ozan, kampüs önünde tutanak tuttu.

BÜMED Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Cesur, güvenlik tehdidi gerekçesiyle içeriye alınmamalarına tepki göstererek, “Buradaki her şey rektörün iki dudağı arasında oluşuyor anladığım kadarıyla. Çünkü şu an arkadaşlar da onun sözüne uyuyorlar. Kanuna uymuyorlar” dedi.