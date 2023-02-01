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Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘Organize İşler’li yanıt: Hani bir şarkı vardı…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine ‘yeni lakap bulan’ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘Organize İşler’ filminden bir sahneyle yanıt verdi: “Ey beşli çeteler, hani bir şarkı vardı…”

Görsel: Twitter

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, Türkçe ‘bay’ kelimesiyle İngilizce ‘Güle güle’ anlamına gelen ‘bye’ kelimesinin aynı duyulmasına atıfla “Madem ‘Bay Kemal’ bu ifadeyi o kadar sevdi, öyleyse bundan sonra kendisine kullanacağı yeni sloganını da vereyim: Bay bay Kemal” demişti.


Kılıçdaroğlu, Twitter’dan bu sözleri yazan Erdoğan’ı alıntılayarak “Ey beşli çeteler, hani bir şarkı vardı…” diye yazdı ve 2005 yapımı aksiyon/komedi filmi ‘Organize İşler’den bir sahnenin videosunu koydu.

Söz konusu diyalog, Cem Yılmaz’ın canlandırdığı Müslüm Duralmaz karakterinin çiftliğine ‘hesap sormaya’ giden Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Asım Noyan ve beraberindekilerin dayak yediği sahnenin bir öncesinde geçiyor.

Asım Noyan’a konuşan çiftlik kahyası, ABD’li rock grubu The Everly Brothers’ın 1958 çıkışlı Bye Bye Happiness şarkısına atıfla “Bye bye happiness, bye bye loneliness. Beni takip edin hepiniz” diyor.

Kılıçdaroğlu da paylaşımla, “Hepinize güle güle” demeye getirdi.

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