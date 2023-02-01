Erdoğan, ‘bay bay Kemal’i Şamil Tayyar’dan esinlenmiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için bulduğu ‘Bay bay Kemal’ lakabını AKP MYK üyesi Şamil Tayyar’dan esinlenmiş.

Tayyip Erdoğan, ‘bay bay Kemal’ derken Şamil Tayyar’ı hatırlamış. (AA-Reuters)

Kılıçdaroğlu, dün partisinin TBMM’deki grup toplantısında, “Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak, açtıkları telefonların ucunda bir ses duyacaklar, ‘Ben Kemal, geliyorum’” demişti.

Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri gündem olunca AKP’li Şamil Tayyar Twitter’dan şunları yazmıştı: “Seçimin ertesi günü Bay Kemal’in telefonu acı acı çalacak, açtığında bir ses duyacak: Bay Bay Kemal.”

Seçimin ertesi günü Bay Kemal’in telefonu acı acı çalacak, açtığında bir ses duyacak:



Bay Bay Kemal. — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) January 31, 2023

Erdoğan, Tayyar’ın bu sözlerini bugün partisinin grup toplantısında kullandı: “Milletin her işi gibi muhalefetin sloganını bulmak da bize kaldı. Madem Bay Kemal bu ifadeyi çok sevdi. Bundan sonra kullanacağı yeni sloganını da vereyim: Bay bay Kemal.”