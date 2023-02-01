Kılıçdaroğlu’na suikast tehditleri nerden çıktı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü grup toplantısında kendisine suikast ihbarları geldiğini duyurdu. Kılıçdaroğlu bu ihbarlara sebep olarak hazineden sermaye gruplarına aktarılan 418 milyar dolara ilişkin açıklamalarını gösterdi.

Diken’in yakından takip ettiği süreçte yaşananlar bugüne nasıl gelindiğini gösteriyor.

Fotoğraf: Twitter

Kılıçdaroğlu konuşmasında suikast tehditleri aldığını öne sürerek meydan okudu: “Partimizin görevlendirdiği uzman ekiplerimiz Hazineden çalınan paranın peşine düştüğü ve o raporların masama geldiği an korkunç bir paniğe kapıldılar. Devletin hazinesinden çalınan paranın toplamının 418 milyar dolar olduğunu saptayınca karalama kampanyaları ve suikast tehditleri gelmeye başladı. Korktum mu? Vız gelir tırıs geçer, Bay Kemal asla ve asla geri adım atmaz, kale gibiyiz, yiğit gibiyiz. Asla ve asla geri adım atmayacağız.”

Kılıçdaroğlu daha önce de ‘beşli çete’ olarak adlandırdığı sermaye gruplarının kendisiyle görüşmek istediğini söyleyerek bu taleplere kapıları kapattığını duyurmuştu.

Diken’in okurlarına duyurduğu gelişmeler, Kılıçdaroğlu’nun dile getirdiği suikast iddialarının arka planına dair önemli bilgiler içeriyor.

Tarih 16 Haziran 2022: Diken ‘‘Beşli çete’, Kılıçdaroğlu’nu ‘ikna etmek’ için sermaye gruplarının kapısını çalıyor’ başlıklı haberiyle okurlarına sermaye gruplarının Kılıçdaroğlu’nu ikna etmek için girişimde bulunduğunu duyurdu. Diken’e konuşan sermaye kaynaklarının aktardığı iddiaya göre holdingleri temsilen bazı isimler, aralarında medya grubu sahibi olan kimi büyük sermaye sahiplerinin kapısını çaldı. CHP’li kaynaklasa kendilerine bu yönde duyumlar geldiğini, ‘beşli çete’nin aracılarla görüşme taleplerini de sık sık ilettiklerini söyledi.

Ancak kaynakların verdiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu’nun bu konudaki tutumunun net olduğu aracılara iletildi. Görüşme talepleri geri çevrilirken, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının parti politikası olduğunun altı çizildi.

5 Temmuz 2022: Kılıçdaroğlu Twitter’dan haberimizi doğruladı. CHP lideri, “Beşli çeteyle aramı bulmaya yeltenen sermayedar, holding, piyasa, kim olursa olsun pişman olur; bu böyle biline. Şimdi varsa cesaretiniz, gelin beni ikna edin. Ama haber yollamayı bırakın” dedi.

5'li çete ile aramı bulmaya yeltenen sermayedar, holding, piyasa, kim olursa olsun pişman olur; bu böyle biline. Şimdi varsa cesaretiniz, gelin beni ikna edin. Ama haber yollamayı bırakın. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 5, 2022

9 Ağustos 2022: Diken, Kılıçdaroğlu’nun etrafındaki koruma çemberinin genişlediğini duyurdu. CHP liderinin Erzurum, Roboski ve Edirne ziyaretlerinde ortaya çıkan geniş koruma çemberini sorduğumuz CHP’liler, “AKP her ne kadar devletin içini boşaltmaya çalışsa da bazı teamüllerin ve devletin kalbinin yerli yerinde durduğunu rahatlıkla görüyoruz. Devlet sadece bugünü değil, geleceği de düşünür” diyerek koruma tedbirlerinin artırıldığını söyledi.

8 Eylül 2022: Diken, ‘Sermayeden Kılıçdaroğlu ve kurmaylarına ‘beşli çete’ tuzağı iddiası’ başlığıyla duyurduğu haberiyle, CHP liderinin kurmaylarının ‘beşli çete’yle görüştüğüne dair haberlerin yayınlanacağını belirtti.

İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey CHP’li bir kurmay, Diken’e açıklamasında, bu iddiaları doğrularken son günlerde Ankara’da çok sayıda gazetecinin arandığı ve ‘gerçeklikle bağı olmayan kimi bilgilerin’ gazetecilere aktarıldığını söyledi.

Gazetecilerle, “Kılıçdaroğlu’nun en yakın kurmaylarından bazıları beşli çeteyle görüştü” diye kimi bilgilerin paylaşıldığını söyleyen aynı kaynak, durumdan bu bilgilerin Ankara’da dolaşıma girmesinden sonra gazetecilerin teyit için aramalarıyla haberdar olduklarını söyledi.

9 Eylül 2022: Haberimizin üzerinden bir gün geçtikten sonra Kılıçdaroğlu Twitter’dan haberimizi doğruladı. Ana muhalefet lideri, şunları yazdı: “Şimdi bazı sermayedarlar, birtakım medya üzerinden, bazı kurmaylarımın beşli çetelerle görüştüğüne dair haberleri devreye sokacakları bilgisi geliyor.

Kimlerin bu operasyonun arkasında olduğunu da biliyorum. Benim böyle kurmaylarım olmaz. Oldurtmam. Benimle olacaklara net söyledim! Bay Kemal’de komisyon olmayacak, ihale olmayacak, haksız zenginleşme olmayacak. Benimle yürüyecek olanlar, bunu bilerek gelsinler.”

24 Ocak 2023: Okurlarımıza Kılıçdaroğlu’nun hazırlama aşamasında bizzat rol aldığı raporu duyurduk. Rapora göre AKP’nin 20 yıllık iktidarında beş ayrı sektöre 418 milyar dolar aktarıldı ve 20 yıllık kamu zararı ise 2 trilyon 572 milyar dolar olarak tespit edildi. Bu zararın ortaya çıktığı beş sektör ise inşaat ve imar, mal ve hizmetler tedariki, enerji sektörü, lojistik ve madencilik olarak sıralandı.

Aynı raporda sistemin değişmesi ile bir yılda 205 miyar doların devletin hazinesine geri döneceğinin altı çizildi.

31 Ocak 2023: Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısındaki konuşmada rapor nedeniyle tehditler aldığını duyurdu. CHP lideri, “Devletin hazinesinden çalınan paranın toplamının 418 milyar dolar olduğunu saptayınca karalama kampanyaları ve suikast tehditleri gelmeye başladı” dedi.